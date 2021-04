Dit is het vreemdste geschenk dat Hooverphonic-zangeres Geike Arnaert van een fan kreeg — © Het Nieuwsblad

Hooverphonic gaat spannende tijden tegemoet. De lancering van hun nieuwe album Hidden Stories staat gepland voor 7 mei, en niet veel later reist de band af naar Nederland voor het Eurovisiesongfestival. Het gaat frontvrouw Geike Arnaert duidelijk voor de wind, die na een solo-uitstap van twaalf jaar terugkeerde naar de groep. Maar voor ze ons land vertegenwoordigt met het nummer The wrong place, mag ze eerst enkele vragen aanvullen in onze videorubriek ‘… kopt binnen’.

(kmlo)