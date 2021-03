Bayern München reageert verbaasd op geruchten: “Haaland kopen? Wij hebben al de beste spits ter wereld”

Rummenigge reageerde verbaasd toen hij de transfergeruchten over Haaland voorgeschoteld kreeg door Bild. “Vanwaar komen deze geruchten? Ik heb hier geen weet van. Ik heb hier maar een ding op te zeggen: we hebben de beste voetballer ter wereld op de spitspositie in onze rangen. Lewandowski zijn contract loopt nog tot 2023.”

De Pool, die uitgeroepen werd tot beste FIFA-speler van 2020 voor Messi en Ronaldo, verkeert met zijn 32 lentes in de vorm van zijn leven. Hij trof dit seizoen al 35 keer raak in 26 Bundesliga-wedstrijden, maar geraakte afgelopen week wel geblesseerd in de wedstrijd van de Poolse nationale ploeg tegen Andorra. Hij zal naar schatting zo’n vier weken uit de roulatie zijn.

“Ik ben er zeker van dat met zijn professionalisme, de manier waarop hij traint en zijn lichaam onderhoudt, het einde nog lang niet in zicht is”, vervolgt Rummenigge.

Haaland wekt op 20-jarige leeftijd de interesse van de grootste clubs in Europa, met Real Madrid op kop. Zijn recordaantal doelpunten in de Champions League (20 stuks in 14 matchen sinds zijn debuut in september 2019) maakt van hem op heel jonge leeftijd al een fenomeen.

Het is bang afwachten voor Dortmund of ze hem al dan niet kunnen houden. Veel zal ervan afhangen of het team van Rode Duivels Meunier, Witsel en Thorgan Hazard zich alsnog weet te plaatsen voor het kampioenenbal. Op acht speeldagen van het einde staat de club op een vijfde plaats in de rangschikking, met vier punten achterstand op de vierde en laatste plaats die recht geeft op een ticket voor de Champions League.