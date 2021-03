Ex-wereldkampioen kogelstoten: “Atleten in quarantaine kunnen doping gebruiken zonder controle”

Atleten die door een coronabesmetting in quarantaine worden geplaatst, krijgen zo alle kansen om doping te gebruiken. Dat zegt voormalig wereldkampioen kogelstoten David Storl woensdag in Die Welt. De Duitser vreest voor oneerlijke concurrentie op de Spelen in Tokio.

De 30-jarige Storl legt uit dat hij zelf tot dit inzicht kwam toen hij besmet raakte en zich twee weken moest isoleren. Kort voor het einde van zijn quarantaine kwam een dopingjager langs maar Storl vertelde hem dat hij niet binnen mocht, waarop de man weer vertrok.

“Ik besefte tijdens mijn quarantaine dat we zeker geen gelijk speelveld zullen krijgen op de Olympische Spelen, als ze doorgaan. Mijn scepticisme is heel wat groter geworden want er zijn geen dopingcontroles voor atleten in quarantaine”, zegt de wereldkampioen van 2011 en 2013, die ook al olympisch zilver (2012) won.

“Op dat moment besefte ik echt hoe een quarantaine de deur opent om vals te spelen. Thuis en in isolement zijn alle mogelijkheden aanwezig om bepaalde kwaliteiten te verbeteren met verboden producten”, gaat hij verder. “Ik wil niemand verdacht maken, maar ik kan mij wel voorstellen dat sommigen deze quarantaine zullen gebruiken om door de mazen van het net te glippen.”

Volgens Storl kan er tijdens een quarantaine wel getest worden, bijvoorbeeld door een urinestaal af te leveren tijdens een videocall.