Rechter verplicht Belgische staat om Covid-maatregelen op te heffen

De Meir in Antwerpen: enkel shoppen op afspraak — © Jan Van der Perre

De Brusselse rechter in kortgeding heeft geoordeeld dat de wettelijk basis waarop alle coronamaatregelen steunen niet volstaat en vraagt de overheid om alle maatregelen binnen de dertig dagen in te trekken.

De huidige coronamaatregelen zijn gebaseerd op de Wet op de Civiele veiligheid uit 2007 en twee andere wetten. Die wet kwam er indertijd na de treinramp in Ghislenglien om snel te kunnen optreden na dit soort rampen. Maar de rechter in kortgeding heeft nu beslist dat die wetten niet kunnen dienen als basis voor de ministeriële besluiten waarmee de coronamaatregelen uitgevaardigd worden. Zo meldt Le Soir en wordt ons bevestigd door Kati Verstrepen van de Liga voor de Mensenrechten dat het kortgeding aanspande. “De rechter oordeelt dat het legaliteitsbeginsel is geschonden omdat de huidige manier van werken niet voorzienbaar genoeg is”, zegt Verstrepen.

5.000 euro boete per dag

De rechter in kortgeding geeft de Belgische staat 30 dagen om een gedegen wettelijke basis te voorzien op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag dat die termijn wordt overschreden. Weliswaar met een maximum van 200.000 euro. De staat zal wellicht in beroep gaan, maar omdat het om een kortgedingvonnis gaat schorst een beroep de uitvoering van het vonnis niet op.

Vanmiddag wordt in de kamer gedebatteerd over een pandemiewet. Deze uitspraak zet alleen maar meer druk om snel zo’n wet goed te keuren.

