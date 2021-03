Palmwijding bij parochiale eenheid Paal, Tervant en Beverlo

Bij het begin van de viering op Palmzondag wijdde pastoor Geert in de parochiekerk van Paal eerst de palmtakken. De palmwijding is een eeuwenlang gebruik dat zijn oorsprong vindt bij het toejuichen van de Heer bij zijn intrede in Jeruzalem. Vroeger staken de boeren op de hoeken van het veld palmtakjes als zegening voor een vruchtbaar jaar of achter het kruisbeeld voor zegen aan het gezin en al wie het huis betrad. Met de viering van Palmzondag werd ook ‘de Goede Week’ ingezet. Neem deze week even de tijd om rustig de kruisweg in een kerk te doen.

Herinnering voor wie de vieringen wil bijwonen: door de coronamaatregelen moet voor elke viering gereservereerd worden. Reserveren voor deze speciale vieringen kan bij Patricia via 0486/63.63. 29.

De vieringen:

Witte Donderdag(1 april) om 18.30 uur in de kerk van Beverlo, Goede Vrijdag (2 april) om 15 uur kruisweg in de kerken van Paal, Tervant en Beverl, om 18.30 uur federatieve avonddienst van Goede Vrijdag in de kerk van Tervant. Stille zaterdag (3 april) om 20 uur federatieve paaswake in de kerk van Paal. Pasen (4 april) om 9.30 uur plechtige hoogmis in de kerk van Paal, om 9.30 uur plechtige hoogmis in de kerk van Tervant, om 11 uur plechtige hoogmis in de kerk van Beverlo. Paasmaandag (5 april) om 9.30 uur federatieve eucharistieviering in de kerk van Tervant(geen avondviering!).