Geprikkelde Oliver Naesen: “Het lijkt wel alsof wij ineens geen bestaansrecht meer hebben”

Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) was samen met zijn kompaan Greg Van Avermaet tot dusver niet meer dan een bijrol toebedeeld in de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Dat leverde het team heel wat kritiek op, maar voor de start van Dwars door Vlaanderen beet Naesen van zich af. “Wij eindigen nog steeds als vierde en zesde in de Saxo Bank Classic, maar online lees je dan dat je de slechtste coureur ter wereld bent.”