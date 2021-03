Australië ver achter op vaccinatieschema, deels door …. Europese restricties

Door zijn geografische isolement is het Australische continent relatief gespaard gebleven van de coronapandemie. Maar op dit moment is het ook een van de ontwikkelde landen waar het minst gevaccineerd is.

Tot nu toe zijn amper 670.000 doses toegediend, volgens de officiële statistieken. De regering had nochtans 4 miljoen doses vooropgesteld tegen einde maart.

Morrison zei dat het doel maanden geleden vastgelegd was. Bovendien weegt het feit dat er ladingen niet vertrokken zijn vanuit Europa op de voorlopige resultaten, zei hij.

Eind februari blokkeerde Rome de export naar Australië van 250.700 doses van het AstraZeneca-vaccin die geproduceerd waren in Europa. Het tekort aan vaccins, de bevoorradingsproblemen, maar ook het feit dat Australië niet gezien wordt als een kwetsbaar land speelden mee in die beslissing.

“Geen wedstrijd”

“Het is geen wedstrijd”, zei Morrison woensdag ook. Hij beschuldigde zijn critici ervan dat ze “de vaccinkwestie en -verdeling politiseren”.

Sommigen zijn bezorgd dat de traagheid van de vaccinatie in Australië voor nieuwe besmettingshaarden zal zorgen. Zo staat de snelle heropening van de grenzen op de helling.

Australië, met zijn 25 miljoen inwoners, telde sinds het begin van de pandemie ongeveer 30.000 coronabesmettingen. Ter vergelijking: in België zijn er dat inmiddels al meer dan 875.000. Ongeveer 2 miljoen inwoners in de regio van Brisbane zitten momenteel in lockdown, waar er een tiental gevallen zijn geregistreerd.