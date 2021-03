Toni Kroos is eerste international die Qatar in eigen naam afvalt: “Hoe de arbeiders voor het WK moeten werken is een vorm van geweld”

Toni Kroos, middenvelder van Real Madrid en de Duitse nationale ploeg, noemt de toekenning van het WK 2022 aan Qatar een vergissing en zegt dat de omstandigheden waarin de arbeidsmigranten er moeten werken gepaard gaan met “een vorm van geweld”. De Britse krant The Guardian liet onlangs weten dat 6.500 arbeiders uit vijf verschillende Aziatische landen om het leven kwamen in Qatar sinds 2010.

Kroos, die de uitspraken deed in de podcast Einfach Mal Luppen die hij samen met z’n broer Felix maakt, ijvert ook voor teamprotesten op het toernooi van volgend jaar.

De Duitser is evenwel geen voorstander van een volledige boycot omdat dat volgens hem niets zal veranderen aan de werkomstandigheden in Qatar. “Dan geloof ik eerder in het belang om mensen bewust te maken van de problematiek, misschien ook in de aanloop naar en tijdens het toernooi zelf, zodat er toch iets kan verbeteren”, gaf Kroos te kennen.

Kroos had het naast de dubieuze arbeidsomstandigheden in de Golfstaat ook over ondervoeding en een gebrek aan drinkwater, en niet alleen op WK-locaties.

Duitsland maakte deel uit van de teams die de afgelopen dagen bij WK-kwalificatiewedstrijden opriepen tot de eerbiediging van mensenrechten, zonder Qatar expliciet te noemen. Kroos ontbreekt overigens in de Duitse selectie omwille van een blessure.

Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International zijn het erover eens dat er progressie wordt geboekt en verzetten zich tegen een boycot, maar hebben er bij de FIFA wel op aangedrongen om Qatar onder druk te zetten door hervormingen en verdere maatregelen volledig door te voeren.

Kroos is niet de eerste persoon in de voetbalwereld die de mensenrechtensituatie in Qatar in vraag stelt. Eerder deze week riep Thierry Henry al op om de grote middelen in te zetten.