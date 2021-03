Politiek lijkt gewonnen voor reservatie op kusttreinen: waarom wil NMBS er niet van weten?

Winkels, musea, de werkvloer… De hele maatschappij werkt tegenwoordig op afspraak. Alleen voor de trein hoeft zo’n reservatie niet. Na de drukte op de treinen richting de kust, klinkt de vraag vanuit de politiek wel steeds luider om toch een reservatiesysteem in te voeren. Maar de NMBS zelf ziet er de voordelen niet van in en ook mobiliteitsminister Georges Gilkinet is (voorlopig) geen fan.