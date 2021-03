Zelfstandigen van buiten de EU die in Vlaanderen aan de slag willen, zullen in de toekomst een startkapitaal moeten hebben van minstens 18.600 euro en een diploma secundair onderwijs moeten kunnen voorleggen. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits lanceert daarvoor een nieuw kader. Bedoeling is meer innovatief ondernemend talent naar Vlaanderen te halen.