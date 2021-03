Op de plaats waar de politie vorige week de eerste cocaïnewasserij in de Kempen ontdekte, heeft acteur Ben Segers (47) zijn jeugdjaren doorgebracht. “Het was even schrikken om mijn ouderlijke woning in Arendonk op alle nieuwssites en tv-zenders te zien”, zegt Segers. “In die loods speelden wij zelfs F.C. De Kampioenen na.”