Jeugdboeken in de kijker in bibliotheek Geetbets

in de bibliotheek van Geetbets ligt nog tot vandaag, woensdag 31 maart, nog de focus op de jeugdboekenweek. De jeugdboekenweek bestaat dit jaar precies 50 jaar.

in die halve eeuw is ze uitgegroeid tot een jeugdboekenmaand. Voor deze gelegenheid zet de bibliotheek het rijke aanbod jeugdboeken in de kijker. De bib heeft ook heel wat boeken aangekcoht. Info: bibliotheek Geetbets, Dorpsstraat 5, tel. 011/58.65.52, geetbets.bibliotheek.be. LW