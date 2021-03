Samana Lindel-Hoeven verdeelt paasattentie onder leden

Omdat het nog altijd niet toegelaten is om een paasfeest te organiseren, namen nkele kernleden van Samana Lindel-Hoeven het initiatief om hun leden te verrassen met een paasgeschenk.

Omdat hun paasfeest dit jaar weer niet kan doorgaan, beslisten enkele vrijwilligers van Samana Lindel-Hoeven om hun 150 leden op een aangename manier te verrassen. Er werd menig uur flink gebreid, geschilderd en ingepakt om alle paaspakketjes klaar te stomen en af te leveren bij de leden. Zo werd Jan, trouw Samana-lid, verrast door zijn vrijwilligster toen hij in de tuin aan het werk was. Het paascadeautje werd veilig en in openlucht overhandigd. Ook de andere leden ontvingen coronaproof hun attentie die ze wel konden waarderen.