Het ziet er naar uit dat Victor Campenaerts zijn beslissing heeft genomen. De renner van Team Qhubeca-ASSOS verlegde zijn focus naar nieuwe uitdagingen in de klassiekers, ook vandaag start hij in Dwars Door Vlaanderen. Als tijdrijder lijkt hij zijn meerdere te erkennen in Wout van Aert en Remco Evenepoel.