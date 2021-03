Brussels Museum half jaar dicht, maar Brad Pitt mocht toch kijkje komen nemen

Brad Pitt is momenteel nog steeds in ons land en bracht vanochtend een bezoek aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. — © AFP

“Bruegel mocht enkele bijzondere gasten verwelkomen”, klinkt het op het Instagramaccount van Fine Arts Belgium. “Thomas Houseago is van Los Angeles naar hier gevlogen om zijn nakende tentoonstelling Vision paintings voor te bereiden. En hij had een erg goede vriend met zich mee.”

Die goede vriend is Brad Pitt (57), die sinds maandagmiddag in ons land verblijft. Hij is een goede vriend van Houseago, die vanaf april zijn eigen tentoonstelling in de Koninklijke Musea voor Schone kunsten uitzet. De Amerikaanse acteur vergezelt klaarblijkelijk zijn kompaan tijdens de voorbereidingen.

En dus mocht hij ook een kijkje nemen in de zalen met schilderijen die momenteel afgesloten zijn voor het grote publiek. Samen poseren ze voor een werk van Pieter Bruegel de Oude. Pitt zou nog steeds in Hotel Amigo in Brussel verblijven, waar zich al een enthousiaste schare fans heeft verzameld.