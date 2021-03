Sport Vlaanderen voorziet vanaf de paasvakantie een gratis zonnecrèmedispenser in 200 gemeenten en in alle centra van Sport Vlaanderen. Dat gebeurt in het kader van de sensibiliseringscampagne #smeerem, die ouders en jeugdsportaanbieders ertoe wil aanzetten om sportende kinderen te beschermen tegen zonnestralen.