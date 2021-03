Wijkagent wordt op laatste werkdag nog één keer naar zijn kruispunt aan de Halveweg gelokt

Neen, het was geen school deze week. Maar toch verzamelden heel wat kinderen aan de Halveweg in Zonhoven. Allemaal wilden ze nog één keer veilig de straat oversteken met behulp van hun wijkagent Peter Wirix.

Wijkagent Peter gaat vanaf 1 april immers met welverdiend pensioen. Twintig jaar lang was hij trouw op post, om elke morgen en elke avond de kinderen veilig te laten oversteken naar basisschool de St@rtbaan. “Door weer en wind, en ik geloof niet dat hij zelfs nooit ziek geweest is,” zegt directeur Johan Vanhoyland. Met een list werd hij op zijn laatste werkdag naar het drukke kruispunt gelokt. Daar stonden ondanks de schoolvakantie verschillende kinderen klaar met kaartjes en tekeningen. Nog één keer strekte agent Peter zijn armen om hen veilig heen en weer over het zebrapad te loodsen. Met heel wat knutselwerkjes en enkele flessen wijn onder de arm, kan hij nu gaan genieten van zijn pensioen. Na de paasvakantie is het aan zijn opvolger. TR