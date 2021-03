Wit-Russen eerst nog boos over “gebrek aan respect van Martinez”, daarna in zak en as: “Nachtmerrie”

Dat hadden ze zich wel anders voorgesteld. Waar bondscoach Mikhail Markhel het vooraf nog had over “een plan voor de Belgen” en de Wit-Russische pers zelfs teleurgesteld was dat Roberto Martinez sterspelers Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku niet aan de aftrap bracht, zaten de Wit-Russen achteraf in zak en as. De 8-0-bolwassing tegen de Belgen was immers de zwaarste nederlaag ooit voor hun land.