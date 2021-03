Mathieu van der Poel kan zichzelf opvolgen in Dwars door Vlaanderen: “Zal benen niet kunnen stilhouden”

Bij Alpecin-Fenix starten met Tim Merlier en Mathieu van der Poel de Belgische en de Nederlandse kampioen in Dwars door Vlaanderen. Van der Poel zit in de laatste rechte lijn richting de Ronde van Vlaanderen en is de uittredende kampioen in Waregem (2019). Vorig jaar ging de wedstrijd immers niet door vanwege de coronapandemie. Hij krijgt een sterke ploeg in steun om voor de tweede keer op rij Dwars door Vlaanderen op zijn naam te schrijven.