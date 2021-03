De jacht op Erling Braut Haaland is geopend, maar wie kan 180 miljoen euro betalen?

Sergio Agüero (32) vertrekt aan het einde van het seizoen bij Manchester City. The Citizens worden nu gelinkt aan Erling Braut Haaland (20) en zo is de jacht op het Noorse wonderkind helemaal geopend. Elke topclub droomt van de spits van Borussia Dortmund, maar alleen de allerrijksten kunnen hem betalen. “Hij zal naar een Spaanse of Engelse ploeg vertrekken deze zomer”, zegt Jesse De Preter, makelaar van onder meer bondscoach Roberto Martinez en Rode Duivel Jason Denayer.