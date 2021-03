Het was de voorbije drie maanden druk op de vastgoedmarkt: de notarissen registreerden liefst 11 procent meer transacties dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Absolute uitschieters: Limburg en Luxemburg. “Niet toevallig, want corona heeft ons koopgedrag écht veranderd”, zegt notaris Bart van Opstal.