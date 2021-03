Na ‘The Masked Singer’ opnieuw Zuid-Koreaanse spelshow op VTM

Met een finale die door meer dan 2 miljoen mensen werd bekeken, legde The masked singer VTM geen windeieren. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de zender momenteel de Zuid-Koreaanse markt, waar het programma ontstond, verder verkent. Waait binnenkort wellicht naar België: I can see your voice, een wedstrijd waarin een panel moet uitzoeken wie geweldig, en wie helemaal niet kan zingen.

Het heeft wat weg van Game of talents, dat vorige week zijn laatste uitzending beleefde op VTM. Daar moesten twee teams, ogenschijnlijk zonder echte aanwijzigingen, zien uit te vissen welke talenten de verschillende kandidaten bezaten. Ook de Zuid-Koreaanse spelshow I can see your voice is een ambitieus staaltje giswerk.

Het gaat als volgt: een gastartiest krijgt zes kandidaten voorgeschoteld die hun uiterste best zullen doen hem of haar ervan te overtuigen dat ze een geweldige zanger zijn. Zonder één noot te zingen. Om de ruwe diamant te vinden, wordt de gastartiest geholpen door een panel. Aan het einde van het spel blijft slechts één kandidaat over, waarna het uur van de waarheid volgt. De gastartiest gaat met de kandidaat in duet en hoort zo meteen of hij of zij écht kan zingen.

In Zuid-Korea zit I can see your voice intussen al aan haar achtste seizoen, en de voorbije jaren verschenen al heel wat buitenlandse versies. Vorig jaar maakte het programma haar intrede in Nederland, met Carlo Boszhard als presentator. Nu is het format ook verkocht aan België, schrijven diverse Koreaanse media.

Volgens The Korea Herald zal productiehuis Warner Bros. nog dit jaar een Vlaamse versie maken voor VTM. De zender bevestigt dat ze de rechten op het programma heeft, maar wil voorlopig nog niet meer kwijt. Warner Bros. was de afgelopen tijd alleszins op zoek naar mensen die “over een geweldige zangstem beschikken, of gewoon zeer goed kunnen doen alsof”.