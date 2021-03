Excuses van Gymfed en coaches, aangevuld met sancties voor de verantwoordelijken. Dat hopen de (ex-)gymnastes die getuigden over mistoestanden in hun sport terug te vinden in het rapport van de onderzoekscommissie. Dat wordt woensdag overhandigd aan sportminister Ben Weyts (N-VA). Hardliners sturen aan op een schorsing van coaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer.