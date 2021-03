Topschutter Mitrovic schenkt Servië de zege tegen Azerbeidzjan

Servië heeft dinsdagavond op de derde speeldag in groep A van de Europese WK-kwalificaties op bezoek bij Azerbeidzjan een felbevochten 1-2-zege geboekt. Beide Servische doelpunten kwamen op naam van voormalig Anderlecht-aanvaller Aleksandar Mitrovic: op het kwartier opende hij met een lage knal de score voor de bezoekers, na 81 minuten zette hij de 1-2 eindstand op het bord in Bakoe. Tussendoor had Emin Makhmudov van op de stip voor de gelijkmaker gezorgd voor het thuisland.