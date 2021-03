Baudewijn Keupers (74) en Maria Houbrechts (76) trokken eind vorig jaar in hun serviceflat, een penthouse van 110 vierkante meter in het Hasseltse Ursulinenhof. — © Sven Dillen

Hasselt

Een serviceflat klein en oubollig? Niet in het Hasseltse Ursulinenhof, waar u vanuit een hypermodern penthouse op de zesde verdieping uitkijkt over de stad … Als u even één miljoen euro heeft liggen, tenminste.