Man voelt plots stoot tegen achterwerk terwijl hij op het toilet zit en doet akelige ontdekking

Een Thaise man beleefde een nachtmerrie toen hij zich even had teruggetrokken naar het toilet en plots een stoot voelde tegen zijn achterwerk. Somchai (45) sprong onmiddellijk recht en deed een akelige ontdekking: de kop van een python piepte boven de wc-bril. “Ik trok snel mijn broek op en goot wc-ontstopper in het toilet om het dier te verjagen”, klinkt het. Maar het twee meter lange reptiel liet zich niet afschrikken, dus werd de brandweer opgetrommeld om de python te vangen.