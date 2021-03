Nmecha mist penalty voor Duitsland, maar plaatst zich wel voor kwartfinale EK beloften, ook Nederland door

Nederland en Duitsland hebben zich dinsdag in groep A op het EK voetbal voor beloften geplaatst voor de kwartfinales. De Duitsers speelden in hun derde groepswedstrijd 0-0 gelijk tegen Roemenië, Nederland won met 6-1 van gastland Hongarije. Bij Duitsland waren Anderlecht-spits Lukas Nmecha en Gent-middenvelder Niklas Dörsch opnieuw basisspeler. Nederland moest het zonder Club Brugge-aanvaller Noa Lang doen, want die viel zaterdag in de tweede groepswedstrijd tegen Duitsland (1-1) uit met een knieblessure.