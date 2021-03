Duitsland verbiedt AstraZeneca-vaccin voor wie jonger is dan 60

In Duitsland mogen enkel nog 60-plussers gevaccineerd worden met het vaccin van AstraZeneca. De reden voor het opschorten van AstraZeneca is de vondst van tientallen gevallen van trombose in de hersenen bij mensen jonger dan 60.

Duitse media spreken over een ramp voor het vertrouwen in het Brits-Zweedse middel tegen Covid-19. Het gebruik was al onderbroken geweest na meldingen over sterfgevallen na een AstraZeneca-vaccinatie. En eerder was toediening alleen aangeraden voor personen van 18 tot 64 jaar. Nu mag het middel enkel nog aan 60-plussers worden toegediend, zo heeft de Duitse regering bekendgemaakt.

“Die beslissing in Duitsland betekent niets voor België, wij blijven zeer strak op één lijn met het Europees Geneesmiddelenagentschap”, zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce Vaccinatie. Zij verzamelen alle gegevens en onderzoeken die. Niet enkel van AstraZeneca maar ook van andere vaccins.

De reden voor het opschorten van AstraZeneca in Duitsland is de vondst van minstens 31 gevallen van trombose in de hersenen. Op twee gevallen na ging het om vrouwen van tussen de 20 en 63 jaar. Negen van hen zijn intussen overleden aan de gevolgen van een trombose.

Voor de toediening van de tweede vaccindosis voor mensen onder de 60 jaar die al een eerste dosis van het Astrazeneca-vaccin hebben gekregen, is Stiko – een onafhankelijke commissie van wetenschappers onder coördinatie van het Robert Koch Instituut – van plan om eind april een aanvullende aanbeveling te doen. Mogelijk krijgen deze mensen een tweede prik van Pfizer. Dat zou ook een hoge mate van bescherming geven.

“Wij volgen alles mee op, we hebben contact met de Duitse autoriteiten, maar wij blijven wel verder doen, zoals aanbevolen door het geneesmiddelenagentschap”, Dirk Ramaekers.