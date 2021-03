As

In elf Limburgse gemeenten zijn de gemeentelijke kleuterscholen open. Kleuterscholen beslissen zelf of ze al dan niet een paaspauze inlassen. Toch schommelt de bezettingsgraad per gemeente. In Beringen is 15 procent van de kleuters komen opdagen terwijl in As 85 procent van de kleuters aanwezig is. Volgens de directeur van de gemeentelijke basisschool in As primeert de ontwikkeling van het kind.