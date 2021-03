Vanaf volgende week dinsdag zes april is de COVID-zelftest beschikbaar in de apotheker. Het is geen vrijgeleide om op vakantie te kunnen of de teugels te vieren. Ze zijn daarom ook bij de apotheken te krijgen en niet in de supermarkt. Er is een woordje uitleg bij nodig. De zelftest is om superverspreiders te waarschuwen vooraleer ze contact plannen met risicopatiënten. Studenten met grootouders bijvoorbeeld.