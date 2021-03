Sociaal akkoord zorgt voor 3.700 extra jobs in de zorgsector. — © TV Limburg

De Vlaamse regering heeft een sociaal akkoord afgesloten dat moet zorgen voor 3.700 extra jobs in de zorgsector. Samen met het uitbreidingsbeleid komt dat neer op een kleine 14.000 voltijdse banen. Het is onderhandeld door twee Limburgers, Vlaams Welzijnminister Wouter Beke én Ingrid Lieten. De voormalige sp.a-politica is directeur van Verso, en treedt op als woordvoerder voor de private werkgevers.