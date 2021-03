Beringen

In Beringen gaat binnenkort een uniek project van start want kinderen zullen er beslissen over hoe een nieuwe wijk er zal uitzien. Kantonnale bouwmaatschappij Beringen zal samen met architectenbureau Landarchitecten in de wijk Wijerdijk sociale woningen bouwen. De kinderen van basisschool Westakker mochten nu al hun ideeën insturen.