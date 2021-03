Bilzen

Dinsdagavond buigen de raadsleden van Bilzen zich in een digitale gemeenteraad onder andere over een aangepast verkeersreglement voor het inrichten van diverse nieuwe parkeerplaatsen voor kampeerauto‘s. Ook de invoering van een blauwe zone in de dorpskern van Eigenbilzen en de aankomst van de BinckBank Tour in Bilzen staan op de agenda. Volg het hier live vanaf 20 uur.