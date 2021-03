‘Dokter Google’ is toch zo slecht nog niet

Een nieuwe studie van de Harvard-universiteit suggereert dat het gebruik van online bronnen om symptomen te verklaren misschien toch niet angstig maakt. Het opzoekingswerk zou zelfs kunnen leiden tot verbeteringen in het stellen van een diagnose.

Om tot die conclusie te komen, legde een team wetenschappers een lijst met symptomen voor aan vijfduizend Amerikaanse vrijwilligers met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. Ze moesten zich inbeelden dat iemand uit hun nabije omgeving er last van had en op basis daarvan een mogelijke diagnose stellen. Vervolgens werd aan hen gevraagd om de symptomen op te zoeken op het internet, waar dokter Google een diagnose formuleerde.

In een volgende fase moesten de deelnemers de ernst van de opgegeven klachten inschatten en een mogelijke oplossing zoeken. Ze konden kiezen tussen enkele opties, gaande van ‘het gezondheidsprobleem vanzelf beter laten worden’ tot ‘de hulpdiensten verwittigen’.

Wat blijkt uit de bevindingen, gepubliceerd in het vakblad Jama Network Open? Ongeveer driekwart van de deelnemers was in staat om de ernst van een situatie te identificeren en op het juiste momenten correct te handelen. “Vooral mensen die al gezondheidsklachten ondervonden, zijn zonder twijfel beter in het stellen van goede diagnoses”, aldus hoofdauteur van de studie David Levine.

Belangrijke noot: voor dit onderzoek werden geen mensen bevraagd die zichzelf ziek voelden. Mogelijk kunnen buitenstaanders het hoofd koeler houden. De vorsers vinden alvast wel dat ze met hun conclusie kunnen aantonen dat het opzoeken van symptomen niet per se resulteert in ziektevrees, beter bekend als hypochondrie.