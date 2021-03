Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft opdracht gegeven om de facturen van de Brusselse vzw WeLoveBXL van Sihame El Kaouakibi te onderzoeken. De vzw kreeg in 2018 en in 2019 in totaal 200.000 euro subsidies van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), maar met dat geld zou een dressing bij El Kaouakibi thuis gerenoveerd zijn.