Alle EU-burgers – Italianen inbegrepen – die in de paasvakantie vanuit het buitenland Italië binnenkomen, zullen bij aankomst vijf dagen in quarantaine moeten. Die strenge maatregel voert het land in om te vermijden dat toeristen de opstoot van het coronavirus er zouden versterken. Maar veel Italianen zijn niet te spreken over de aanpak van de regering.