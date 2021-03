Koning bezoekt Pfizer in Puurs: “Jullie zetten ons land op de wereldkaart”

Koning Filip heeft in Puurs een bezoek gebracht aan de Pfizerfabriek. Hij kreeg er uitleg over de productie van het Pfizer-BioNTech-coronavaccin dat in Puurs gefabriceerd wordt en vandaar vertrekt naar 78 landen.

Het bezoek van de koning dinsdagnamiddag in Puurs begon met een werkvergadering. Bij aanvang sprak koning Filip zijn bewondering uit en toonde zich dankbaar. “Ik doe veel bedrijfsbezoeken, maar dit bezoek in deze omstandigheden heeft toch een grote betekenis. Ik ben heel trots op wat jullie doen. Jullie zetten ons land op de wereldkaart. Dankzij jullie vaccin is er veel hoop voor veel mensen. Ik hoor dat mensen in de rusthuizen het fameuze virus niet meer krijgen. Dat is dankzij jullie.”

© BELGA

Daarna ging het staatshoofd in gesprek met vijf werknemers van verschillende afdelingen.

Bezoek is er nauwelijks of nooit bij Pfizer in Puurs - “wij hebben ons heel de tijd willen focussen op ons werk” - klinkt het. Voor de koning werd dinsdag een uitzondering gemaakt. Hij kreeg een uitgebreide rondleiding en een uitvoerige briefing. Er vond een bezoek aan het experimenteel labo plaats, de vullijn in de fabriek werd bekeken en tot slot bezocht koning Filip nog de vriesruimtes, een indrukwekkende hangar met meer dan 700 diepvriezers waar het geproduceerde vaccin opgeslagen ligt op een temperatuur van -70 graden, tot het vrijgegeven wordt voor verscheping.

Vereerd

Na afloop klonk de directeur van Pfizer Puurs, Luc Van Steenwinkel, zeer opgetogen: “Wij zijn enorm vereerd. Dit was een heel mooi moment voor de meer dan 3.000 mensen die de laatste twaalf maanden dag en nacht gewerkt hebben om het vaccin tot stand te brengen en de productie op te schalen. De koning toonde zich zeer onder de indruk van de cruciale mondiale rol die we spelen. Op dit moment verschepen we het vaccin reeds naar meer dan 78 landen en dat verandert alle dagen. De belangrijkste markt is Europa, maar veel andere landen worden ook bevoorraad vanuit deze fabriek. De koning toonde heel veel interesse. Het was een zeer aangenaam bezoek.”