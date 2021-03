Modemerk Guess onder vuur voor kopiëren handtas

Het Amerikaanse modemerk Guess is een storm van kritiek terechtgekomen door een van de handtassen in de collectie. Volgens oplettende modefans lijkt een model wel heel erg op een geliefd, genderneutraal ontwerp van het black-owned label Telfar.

De zogenoemde ‘shopping bag’ van Teflar, het merk van Telfar Clemens en Babak Radboy, is razend populair. Onder andere presentatrice Oprah Winfrey en de Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez worden af en toe gezien terwijl een exemplaar aan hun arm bengelt.

Meer nog: de genderneutrale tas in veganistisch leder sleepte in 2020 de Fashion Design Award van het British Design Museum in de wacht. Het model wordt geprezen omdat het belang van zwarte stijl benadrukt en omdat ze luxe en toegankelijkheid verbindt. Tijdschrift Dazed and Confused omschreef het accessoire zelfs als “het belangrijkste accessoire van het decennium”.

Modemerk Guess wordt er nu van beschuldigd dat het een graantje van die populariteit wil meepikken. Aanleiding zijn de tassen in de collectie die als twee druppels water op originele Telfars lijken. Het bekritiseerde ontwerp in kwestie is te koop in het rood, grijs en zwart en heeft een rond G-vormig logo dat lijkt op het Telfar TC-logo. Ook de rechthoekige vorm lijkt opvallend veel op de snit van de originele tas.

“Stop met stelen van zwarte creatievelingen”, schreef iemand als reactie onder de foto van beide tassen op het Instagramaccount van modewaakhond Diet Prada. “In plaats van een ontwerpovereenkomst aan te gaan, hebben ze gestolen”, schrijft iemand anders. Intussen heeft Guess in een statement laten weten dat de verkoop van de tassen momenteel op pauze staat.