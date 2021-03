Vanaf mei introduceert Sint-Truiden het gebruik van een zorgparkeerkaart

Om het dokters, thuisverplegers en andere zorgverstrekkers gemakkelijker een parkeerplaats dicht bij de woning van hun patiënt te vinden, kiest de stad Sint-Truiden voor het systeem van zorgparkeren. Via het systeem kunnen zorgverstrekkers tussen 8u en 20u gebruik maken zones op het openbaar domein of een gedeelte van een privédomein, zoals een oprit of ruimte voor een garagepoort als parkeerplaats. Dit levert per patiënt al snel een tijdwinst op van 5 tot 10 minuten wat ten goede komt bij de verzorging.

Begin mei wordt het operationeel en start ook een campagne om dit breed bekend te maken bij de Truienaars. Het systeem is een goede aanvulling op de bestaande parkeerkaart voor paramedische beroepen. Burgers die een ruimte ter beschikking wensen te stellen als parkeerplaats kunnen zich binnenkort registreren op de website van de stad Sint-Truiden. Na de registratie op de website ontvangt men een sticker die bijvoorbeeld op de brievenbus of garagepoort kan gekleefd worden. Zo kunnen zorgverstrekkers die houder zijn van een zorgparkingkaart gratis gebruik maken van deze inrit of parkeren voor de poort van deze burger die zijn ingang ter beschikking stelt voor zorgverstrekkers.

Zorgparkeerkaart

Zorgverleners kunnen voor een zorgparkeerkaart terecht bij de Parkeerwinkel. Deze kaart is gratis en één jaar geldig. Men moet beschikken over een RIZIV-nummer of een inschrijvingsbewijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap om in aanmerking te komen. De zorgparkingkaart moet zichtbaar achter de voorruit van de wagen liggen samen met de blauwe parkeerschijf voor maximum 45 minuten. Naast de naam van de zorgverlener wordt ook het gsm-nummer vermeld. “Begin mei wordt het systeem operationeel. Dit gaat gepaard met een communicatiecampagne om het systeem bij de brede bevolking bekend te maken,” besluit Burgemeester Veerle Heeren. (JCr)