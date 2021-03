Vertoeven op de Grote Markt in Tongeren nu nog gezelliger

“In 2012 hebben we de Grote Markt grondig heringericht”, zegt burgemeester Patrick Dewael. “In het stadscentrum realiseerden we een voetgangerszone: Sint-Truiderstraat, Grote Markt en Stadhuisplein. Vanaf nu maken we elk jaar in de periode dat men niet kan parkeren op het Stadhuisplein (van april tot en met oktober) de Grote Markt verkeersveiliger en leefbaarder door het uitbreiden van deze voetgangerszone.”

De centrale doorgang over de Grote Markt richting Wijngaardstraat wordt jaarlijks tijdens weekends en feestdagen (van april tot en met oktober telkens van 13 uur tot middernacht) afgesloten voor verkeer. Leveranciers kunnen blijven laden en lossen volgens de gebruikelijke uren (van 6 tot 11 uur). De afsluiting van de Grote Markt gebeurt door verzinkbare palen aan de Pub (ingang Grote Markt zijde Hemelingenstraat en Maastrichterstraat), de Nieuwstraat en Sint-Truiderstraat. Als deze palen omhoog staan, gaan gelijktijdig de verzinkbare palen aan de zijde van het Stadhuisplein en Grote Markt naar beneden.

“De tijdelijke uitbreiding van de Grote Markt zorgt voor een betere leefkwaliteit en verhoogt de commerciële en toeristische attractiviteit van onze stad”, zegt schepen van economie Marc Hoogmartens. “Op een verkeersvrije markt kunnen bezoekers veilig kuieren en kinderen kunnen er fijn spelen. Als straks de horeca de deuren weer kan heropenen, wordt het er dit jaar dus extra gezellig vertoeven.”