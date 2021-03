Beringen bundelt gezinsaanbod paasvakantie

De verstrengde veiligheidsmaatregelen om de stijging van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames tegen te gaan, hebben de vakantieplannen van veel gezinnen in de war gestuurd, ook in Beringen. De richtlijn om de kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen, in combinatie met de beperking van de buitenschoolse kinderopvang en de vakantiekampjes tot bubbels van tien, maakt dat veel ouders in de verlengde paasvakantie zelf voor kinderopvang instaan.

Maar in Beringen blijven ze niet bij de pakken zitten en werd er een alternatief coronaveilig vakantieaanbod uitgewerkt. “Onze stad biedt een heleboel leuke ontspanningsmogelijkheden aan voor zowat elke leeftijdscategorie, uiteraard veilig en in eigen bubbel. En om het voor iedereen gemakkelijk te maken, stelden onze stadsdiensten een gebruiksvriendelijk overzicht op”, leggen schepen van Jeugd Jessie De Weyer en schepen van Samenleven Hilal Yalçin uit.

Pierewiet

Wie naar beringen.be/paasvakantie surft, kan zo op speurtocht met Pierewiet, op ontdekking in de cité, een namiddagje meespelen met de speelmobiel of halsbrekende toeren uithalen op het skatepark. “Omdat het niet elke dag mooi weer is, hebben we ook leuke ‘anti-verveelboekjes’ op de website gezet. RIMO Limburg en Brede School De Terrilling hebben ons hierbij geholpen”, vertelt schepen Yalçin.

“Ook onze bibliotheek draagt haar steentje bij en biedt interactieve kinderboeken, een jeugdboekenbingo en nog tal van leuke activiteiten aan”, zegt schepen De Weyer, eveneens bevoegd voor de bib. “Voor wie gewoon wil ravotten of genieten van het zonnetje hebben we bovendien een overzicht gemaakt van maar liefst 21 wijkspeelpleintjes die Beringen rijk is. Onze handige kaart met de exacte locaties is eveneens te vinden via beringen.be/paasvakantie”, aldus schepen De Weyer. Met de medewerking van de weergoden en wat verbeeldingskracht, beleven Beringse kinderen zo toch nog een leuke paasvakantie.