Meeus en Bora-hansgrohe starten dan toch in Dwars door Vlaanderen

Jordi Meeus stapte voortijdig af in Catalonië om te kunnen starten in Dwars door Vlaanderen. Uiteindelijk een goede beslissing. — © ISOPIX

Bora-hansgrohe moest door positieve coronatests eerder al E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem aan zich laten voorbijgaan. Lange tijd leek het erop dat ook starten in Dwars door Vlaanderen er niet zou inzitten, maar daar lijkt nu toch verandering in gekomen. Ackermann, Politt, Gamper, Meeus, Burghardt, Oss en Bodnar staan immers op de deelnemerslijst. Het zevental dat aan de start zal verschijnen, legde een nieuwe PCR-test af die negatief was.