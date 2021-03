PXL-studenten Amar (23) en Mani (21) Singh genomineerd voor toonaangevende Voka-prijs

“Tijdens mijn stage in een vastgoedkantoor kwam ik veel in contact met papieren visitekaartjes”, vertelt Amar Singh. “Een makelaar is nu eenmaal een netwerkberoep. Maar soms verdwijnen die beduimelde kaartjes in de verre uithoek van een jaszak of belanden ze in een schuif van een bureau om er nooit meer uit komen. Kortom, ze bieden weinig overzicht. Na de coronacrisis vrees ik trouwens dat visitekaartjes als prima dragers van virussen helemaal uit roulatie gaan geraken. Door de lockdown werd mijn stage helaas opgeschort, maar dat gaf mij ook veel opportuniteiten. Mani en ik besloten het visitekaartjesprobleem te kraken. Samen met een webdeveloper bundelden we onze krachten en zo ontstond Linked-Up.”

Kleeftag

Het doel van Linked-Up is het netwerken makkelijker te maken. “Met slechts één tik ontvang je alle gegevens van diegene die de tag draagt: e-mail, gsm-nummer, Facebook, Instagram en Payconiq”, legt Mani Singh uit. “Het is een soort van gepersonaliseerde kleeftag die je op je gsm, hoesje, tafel of andere plek kan kleven. Deze tag is het virtueel visitekaartje dat de papieren versie vervangt. Wanneer je dan iemand ontmoet, kan die persoon de tag scannen via een NFC-functie die quasi in elke gsm aanwezig is en krijgt die persoon meteen toegang tot al jouw social media.”

“Natuurlijk kan je zelf op voorhand selecteren welke sociale media je wel of niet wil delen”, aldus Mani. “Het praktische eraan is dat de ontvanger niet moet beschikken over een Linked-Up Tag om jouw gegevens te ontvangen. De tag is trouwens niet alleen om te netwerken, je kan er ook elektronisch geld mee ontvangen. Horeca-uitbaters kunnen de tag aan hun tafel kleven zodat restaurantbezoekers niet alleen contactloos kunnen betalen, maar ook het menu kunnen raadplegen, de zaak kunnen liken en volgen op sociale mediakanalen of recensies achterlaten op pakweg TripAdvisor ”

Jong Voka Gen Z Award

Jong Voka Limburg wil jong ondernemend talent zoals Amar en Mani motiveren, inspireren en connecteren. Daarom organiseert de organisatie net als de voorbije twee jaar de ‘Jong Voka Gen Z Award’. Uit een toestroom van 35 businessplannen werden er tien geselecteerd. Deze tien finalisten mochten hun idee voorstellen tijdens een pitch. Hieruit werden vier laureaten geselecteerd, waaronder ook Linked-Up. Deze vier teams krijgen een maand lang de kans om zich verder te ontwikkelen dankzij coachingsessies van topondernemers. Uiteindelijk gaat één laureaat aan de haal met 15.000 euro cash en 10.000 euro aan opleidingen bij Voka Limburg. “De vier primussen krijgen sowieso een jaar gratis lidmaatschap bij Jong Voka Limburg. Zo kunnen ze net als andere jonge ondernemers hun professioneel netwerk vormgeven”, zegt Stijn Martens, voorzitter van Jong Voka Limburg.

Studeren en ondernemen

“Vanuit PXL-Marketing voelen we ons vereerd dat Amar en Maninderjit genomineerd zijn voor de finale van prestigieuze VOKA Gen Z award”, zegt Maarten Thiry, opleidingshoofd Marketing van het departement PXL-Business. “Voor heel wat van de voorafgaande laureaten heeft dat geleid tot een duurzame onderneming, dus we duimen volop voor hen.”

Om de combinatie studeren en ondernemen haalbaar te maken, kunnen studenten van de Hogeschool PXL steeds beroep doen op StudentStartUP, waar ze begeleid worden van idee tot onderneming. Elk jaar stijgt het aantal student-ondernemers. Ondanks corona vonden heel wat Limburgse studenten de weg naar het ondernemen. Ook Amar en Mani worden gecoacht door StudentStartUP en kwamen zo terecht bij de Gen Z award.

Sikh-gemeenschap

“Als Truiense jongens met een Sikh-achtergrond zijn we zeer trots om zover te geraken in de Voka Gen Z Award”, gaat Amar verder. “Het ondernemen heeft altijd in ons bloed gezeten. Ook het vertrouwen van de stad Sint-Truiden, de Sikh-gemeenschap en de Hogeschool PXL, geeft ons het gevoel dat we op het juiste pad zitten. Dat is vooral te merken aan de vele mensen die ons aanspreken en succes wensen met ons avontuur.”

“Vooral de Truiense Sikhs zijn bijzonder fier”, aldus Amar. “Je moet weten, de eerste generatie is hier gekomen om in de fruitplantages te werken en nu zoveel jaren later zijn hun kleinzonen genomineerd voor een belangrijke ondernemer-award. Dat betekent heel wat voor hen. Het zijn en blijven fiere mensen, hé. Samen met StudentStartUP en de coaching van Voka gaan we aan de slag om onze onderneming te doen groeien en het avontuur verder te zetten in de race naar de overwinning.”