Limburgse Wandelchallenge: tocht door de vallei van de Zwarte Beek in Lummen

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. De Lummense burgervader Luc Wouters (CD&V) is dikwijls terug te vinden in de Vallei van de Zwarte Beek.

Burgemeester Luc Wouters — © ©Robin Reynders

Burgemeester Luc Wouters is trots op de Vallei van de Zwarte Beek: “Terecht verkozen tot één van de mooiste plekjes in het Regionaal Landschap Lage Kempen. Hieruit gaat het dan richting de Venusberg waar u onderweg onder meer passeert aan de internationaal befaamde paardenkliniek EquiTom.”

Om de top te bereiken, wandel je door tal van holle wegen. “Misschien kom je onderweg wel ‘hossemennekes’ tegen”, lacht Luc Wouters. “Volgens de legende poetsten zij ’s nachts de vuile potten en pannen die de inwoners van de Holstraat buitenzetten. Zetten de inwoners propere potten buiten, vonden ze die ’s ochtends vuil terug.”

“Tijdens de tocht ga je van de droge heuvelruggen naar de natte vallei van de Zwarte Beek. Uniek is dat in dit beekdallandschap van Hechtel tot in Diest aan natuurbeheer gedaan wordt. Onderweg spot je zeldzame planten en bedreigde diersoorten zoals de wulp, watersnip en roodborsttapuit. Wandel en geniet.”

Vallei van de Zwarte Beek

Op weg naar de Vallei van de Zwarte Beek wandelen we langs typische knoteiken. — © rr

De St. Willibrorduskerk van Meldert is het startpunt van onze tocht. Een deel van het kerkje is gebouwd uit ijzerzandsteen, een roestbruine steen die vroeger uit groeves in de omgeving gehaald werd. We vertrekken en wandelen al snel door de Holstraat. Wij komen vandaag geen ‘hossemennekens’ tegen, de afwas zullen we straks thuis zelf moeten doen.

We stappen richting de Vallei van de Zwarte Beek. Onderweg komen we knoestige bomen tegen, vaak meerdere op een rij. Dat zijn knoteiken die de streek typeren. Vervolgens duiken we de heide in en beginnen aan de klim naar de top van de Venusberg. Natuurpunt doet hier aan heidebeheer om de purperen heide in augustus terug te laten bloeien. Bovenop de top, aan het sterrenplekje vind je een uitkijkplatform en kijk je recht de prachtige Vallei van de Zwarte Beek in.

Oudste werktuig

Hoewel de naam ‘Venusberg’ allerlei wilde fantasieën oproept, is de juiste uitleg niet ver te zoeken. In 1665 heette deze berg al ‘Venderberch’, wat zoveel betekent als ‘berg der vennen’. Toch moet deze berg al lang vóór 1665 een populaire plaats geweest zijn. Archeologen vonden door de jaren heen tal van oude werktuigen terug, die dateren van lang voor 1665. In de jaren ’70 werd hier zelfs een soort hakwerktuig gevonden, dat lang als het oudste werktuig van Limburg bekend stond.

We dalen de Venusberg af via een pittige holle weg, die bij regenweer behoorlijk modderig kan zijn. Op naar de volgende ‘berg’: de Hertenrodeberg. Het heet wel berg, maar eigenlijk zijn het getuigenheuvels uit ijzerzandsteen van zo’n 50 m hoog. Ideale plaats om even uit te rusten. We zetten ons op een bankje en genieten even van het zicht.

We vervolgen onze weg even laten en komen uiteindelijk aan ‘De Schurfert’. Hier is door de creatie van plas- en drassituaties een ideale biotoop voor weidevogels ontstaan. Wulp, roodborsttapuit en watersnip frequenteren dit gebied alsmaar meer. Via een brugje steek je de Zwarte Beek over en gaan we opnieuw richting Meldert.

Het zicht vanop de Venusberg — © rr

Praktisch

Wandeling: Venusberg

Startplaats? Kerk van Meldert, Zelemsebaan 1 in Lummen

Lengte? 10,4 km, 14.000 stappen in 2u30

Signalisatie? Volg de rode driehoek

Nodig? Trek zeker je laarzen aan, want het kan hier behoorlijk nat zijn.

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

Veel wandelplezier!

