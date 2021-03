Schoonmaakploeg pakt immense vuilnisbelt in tuin aan: “Onze gebeden zijn verhoord”

Bewoners van een buurt in de Amerikaanse staat Californië kunnen sinds dit weekend opgelucht ademhalen nadat een vuilnisbelt in de tuin van hun buur werd weggehaald. — © KameraOne

Bewoners van een buurt in de Amerikaanse staat Californië kunnen sinds dit weekend opgelucht ademhalen nadat een vuilnisbelt in de tuin van hun buur werd weggehaald. Er werd al jaren geklaagd over het stort omdat mensen vreesden voor hun veiligheid en de hygiëne. “De bewoner laat mensen gewoon afval dumpen”, aldus een buurtbewoner. “Dag en nacht”. Maar de lokale overheid greep niet in tot het tv-programma Hoarders - de Engelse term voor extreme verzamelwoede - kwam filmen en er schot in de zaak kwam.