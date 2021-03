Een Range Rover-dief die in Dessel werd gefilmd, staat ook op de bewakingsbeelden in Zolder waar een diefstal mislukte. — © rr

Heusden-Zolder

Ook in Zolder zijn de autodieven gefilmd toen ze de Range Rover voor het huis probeerden te stelen. Volgens de eigenaar waren het dezelfde daders als die op de bewakingsbeelden stonden bij de autodiefstal in Dessel. Ze hacken het besturingssignaal dat de autosleutel uitzendt en rijden dan weg met de auto. Nog op vier plaatsen in Limburg werden de voorbije weken Range Rovers gestolen.