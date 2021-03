Buschauffeur krijgt 85 uur werkstraf voor verkeersagressie in Beringen

Een 67-jarige man uit Hamont-Achel is wegens verkeersagressie veroordeeld tot een werkstraf van 85 uur en een boete van 800 euro. Als de werkstraf niet binnen de termijn wordt uitgevoerd, wacht hem een celstraf van zes maanden. De man was naar eigen zeggen al veertig jaar buschauffeur met kinderen en had zich nooit misdragen in het verkeer. Nu achtte de rechter hem toch schuldig aan een geval van verkeersagressie in Beringen op 21 december 2018.