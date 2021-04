Limburgse Wandelchallenge: over de bergen en door de valleien van Zutendaal

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. “Zutendaal is een wandelparadijs waar je met een beetje geluk reeën, everzwijnen en zelfs de bever kunt zien”, beschrijft burgemeester Ann Schrijvers (ZVP).

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen.

De uitgestippelde wandeling brengt je recht in het hart van Stiltegebied Zwarte Put. “Dat situeert zich in het overgangsgebied tussen Kempen en Haspengouw. Je vertrekt aan de Lieteberg en

Burgemeester Ann Schrijvers van Zutendaal. — © Boumediene Belbachir

kruist onderweg het Pad der Zinnen met de zwerfstenen waar markante poëtische zinnen van schrijvers en dichters zijn ingekapt. Je maakt ook kennis met het 6 meter hoge Mariabeeld op de Hesselsberg. In gehucht Stalken kom je het monument ter ere van schrijver Jeroen Brouwers tegen. Hij woonde jaren in Zutendaal en deed er inspiratie op voor zijn beste romans. Kortom, een zeer gevarieerde wandeling in de prachtige natuur“, besluit Ann Schrijvers.

Aan de toegangspoort naar de Lieteberg vertrekken vier wandelroutes. Wij kiezen de blauwe wandeling van 9,4 kilometer die ons helemaal onderdompelt in de Zutendaalse natuur. Het eerste deel van de tocht neemt ons mee door stiltegebied Zwarte Put, dat zijn naam dankt aan een oud bronnengebied. Langs het pad komen we gedichten tegen op stilte- en zwerfstenen. Onder andere schrijfsels van Willem Vermandere en Jeroen Brouwers zetten aan tot denken in deze oase van rust.

Vogels en vlinders

We lopen verder richting de Hesselsberg. Op de zuidflank vind je hier het op één na grootste jeneverbessenbestand van Vlaanderen. We wandelen helemaal tot de top van de 87 meter hoge

Blauwe route in Zutendaal. — © luc daelemans

‘berg’. Voor we terug afdalen, lezen we nog wat over ‘de slag van de Hesselberg’ die hier tijdens de Franse revolutie plaatsvond. Terug beneden loopt het pad door de valleien van de Zutendaalbeek en de Broekerbeek, die beheerd worden door het Limburgs Landschap vzw.

We wandelen verder, en merken de geleidelijke overgang van Hoge Kempen naar Haspengouw op. De afwisseling van bos en droge heide zorgt ook voor variatie in de plaatselijke fauna. Hou ogen en oren goed open, misschien kan je hier dan wel een steenuil, bunzing of veldparelmoervlinder spotten.

Zen

Halverwege de blauwe route verandert de omgeving opnieuw. Hier wandelen we in een natte vallei tussen de vijvers. Het ideale milieu voor de alpenwatersalamander die zich, ondanks zijn naam, thuis voelt tussen deze Limburgse ‘bergen’. Want na de Lieteberg en de Hesselberg, doemt de Bezoensberg voor ons op.

Na de heuvels -‘bergen’- en valleien op onze route, gaat het laatste deel van de wandeling langs enkele veldwegen met vergezichten over akkers en weides. Zo komen we ten slotte weer aan bij de Lieteberg. Hier wacht ons een verdiende takeaway versnapering na de tocht over de bergen van Zutendaal. Zin in meer? Het blotevoetenpad en de Entomopolis liggen vlakbij en zijn zeker ook een bezoekje waard. Wij houden het echter bij een laatste pauze voor we, helemaal zen, weer huiswaarts rijden.

© luc daelemans

Praktisch

Wandeling: Lieteberg in het Nationaal Park Hoge Kempen

Startplaats? Toegangspoort Lieteberg, Stalkerweg in Zutendaal

Lengte? 9,4 km, 12.700 stappen in 2 uur 30 min

Signalisatie? Volg de blauwe ruit

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

De blauwe route in Zutendaal — © www.wandeleninlimburg.be

Veel wandelplezier!

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.