De politie controleerde maandagavond met een anoniem voertuig rond het tankstation in de Kruisbosstraat, na meerdere meldingen dat de coronaregels daar geschonden worden. Verschillende bestuurders vluchtten weg. Een van hen was niet in orde met zijn banden en zijn pinkers, een andere vertoonde onverantwoord rijgedrag. De politie zal blijven controleren aan de “hangplek”. siol