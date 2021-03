Limburgse studente beschuldigt Leuvense politie van geweld

Volgens de studente zou de politie haar flat zijn binnengevallen en haar mishandeld hebben en na enkele uren in de cel aan haar lot hebben overgelaten. — © rr

Op sociale media gaat sinds maandagavond een verhaal rond over een incident waarbij de Leuvense politie zich zou te buiten gegaan zijn aan onnodig en overdreven geweld tegen een jonge Limburgse studente van Afrikaanse afkomst. Volgens de studente zou de politie haar flat zijn binnengevallen en haar mishandeld hebben en na enkele uren in de cel aan haar lot hebben overgelaten. De Leuvense politie betwist die versie van de feiten en zegt in alle transparantie te willen meewerken aan het onderzoek.